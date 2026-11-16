UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya-Slovenya karşılaşması öncesinde ikinci sıra yarışı dikkat çekiyor. Ev sahibi Kuzey Makedonya grubun son sırasında bulunurken Slovenya kritik deplasmana çıkıyor. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda ve nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Kuzey Makedonya-Slovenya maçı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta son haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Beş maçta henüz puan alamayan Kuzey Makedonya, Slovenya karşısında kötü serisini bitirmeyi amaçlıyor. Konuk ekip ise yükselme play-off'una katılmak için mücadele verecek. Peki, Kuzey Makedonya-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı yayını nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Kuzey Makedonya-Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KUZEY MAKEDONYA-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya-Slovenya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. hafta karşılaşması, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Arena'da oynanacak.

KUZEY MAKEDONYA-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kuzey Makedonya-Slovenya karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın dijital yayın platformundan, internet bağlantısı bulunan uyumlu cihazlarıyla takip edebilecek.

KUZEY MAKEDONYA'NIN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Kuzey Makedonya, geride kalan 5 karşılaşmadan puan çıkaramadı. Oynadığı maçların tamamını kaybeden ev sahibi ekip, yalnızca 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Grubu son sırada bitirmesi kesinleşen Kuzey Makedonya, B Ligi'nde kalabilmek için C Ligi'nden gelecek rakibiyle küme düşme play-off'u oynayacak. Slovenya karşılaşması, ev sahibinin grup aşamasındaki son sınavı olacak.