Kazakistan-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kazakistan ile Slovakya, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Astana'daki maçla tamamlıyor. Liderlik koltuğunda yer alan Slovakya deplasmanda, Kazakistan ise taraftarı önünde sahaya çıkacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Kazakistan ve Slovakya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'un kapanış haftasında kozlarını paylaşıyor. Grubunu zirvede bitirmeyi garantileyen Slovakya, yenilgisiz performansını sürdürmek için deplasmana çıkarken Kazakistan ilk galibiyetini taraftarı önünde arayacak. Futbolseverler ise Kazakistan-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
Kazakistan-Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
KAZAKİSTAN-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kazakistan-Slovakya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de (TSİ) başlayacak. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'un son hafta karşılaşmasına Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena ev sahipliği yapacak.
KAZAKİSTAN-SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Kazakistan-Slovakya karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın dijital platformu aracılığıyla internet bağlantısı bulunan uyumlu cihazlarından takip edebilecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ C LİGİ 3. GRUP'TA SON DURUM
Slovakya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puana ulaştı. Yenilgi yaşamayan konuk ekip, son hafta öncesinde liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Kazakistan ise geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 2 puanla dördüncü sırada bulunan ev sahibi ekip, grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.