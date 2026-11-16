Kazakistan-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazakistan ile Slovakya, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Astana'daki maçla tamamlıyor. Liderlik koltuğunda yer alan Slovakya deplasmanda, Kazakistan ise taraftarı önünde sahaya çıkacak. Peki, maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...