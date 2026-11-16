İzlanda-Lüksemburg karşılaşması öncesi UEFA Uluslar Ligi C4 Grubu'nda zirve hesapları öne çıktı. Ev sahibi ekip son haftaya yenilgisiz girerken Lüksemburg deplasmanda sürpriz arıyor. Peki, maç bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

İzlanda, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un son haftasında Lüksemburg'u ağırlıyor. Grupta 11 puanla liderlik koltuğunda oturan ev sahibi ekip, kazanması halinde başka bir sonuca ihtiyaç duymadan B Ligi'ne yükselecek. Lüksemburg ise son haftada deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor. Peki, İzlanda-Lüksemburg maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

İzlanda-Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İZLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzlanda-Lüksemburg maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un 6. hafta karşılaşmasına İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi İzlanda, grup liderliği için belirleyici olacak mücadeleye kendi seyircisi önünde çıkacak. Karşılaşma, her iki milli takımın da 2026-2027 sezonundaki son grup maçı olacak.

İZLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının Türkiye yayınlarında Turkuvaz Medya bünyesindeki kanallar da yer alıyor. Ancak İzlanda-Lüksemburg maçı için doğrulanmış bir Türkiye yayın kanalı açıklanmış değil. Bu nedenle karşılaşmanın hangi kanalda veya dijital platformda canlı yayımlanacağı konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

Farklı maç yayın rehberlerinde birbirinden farklı kanal bilgileri yer alıyor. Güncel yayın programında karşılaşmanın televizyon yayıncısı kesin olarak doğrulanamadığı için herhangi bir kanal adı kesin yayıncı olarak belirtilemiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

UEFA'nın maç bilgilerine göre İzlanda-Lüksemburg karşılaşmasını Romanyalı hakem Marian Barbu yönetecek. Yardımcı hakemler Mircea Mihail Grigoriu ve Imre Laszlo Bucsi olurken dördüncü hakem Andrei Chivulete görev yapacak.