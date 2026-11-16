UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri İsviçre ile İskoçya arasında oynanacak. Grup liderliğini garantileyen İsviçre, sahasında İskoçya'yı ağırlayacak. Konuk ekip ise yükselme play-off'u umutlarını korumak için galibiyet arayacak. 16 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak mücadele A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, takım kadroları ve maç öncesi gelişmeleri merak ediliyor.

İsviçre-İskoçya maçı canlı takip

İsviçre-İskoçya maçı canlı izle! UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında heyecan devam ediyor. B1 Grubu'nda mücadele eden iki ekip, St. Gallen'de oynanacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, gruptaki başarılı performansını sürdürerek organizasyonu yenilgisiz tamamlamak istiyor. İskoçya ise deplasmanda kazanarak yükselme play-off'u umutlarını canlı tutmayı hedefliyor. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Futbolseverler İsviçre-İskoçya maçının yayın kanalını, şifresiz olup olmadığını ve canlı takip ekranını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda oynanacak İsviçre-İskoçya mücadelesi 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin ev sahipliğindeki karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak belirlendi.

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İsviçre ile İskoçya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVİÇRE-İSKOÇYA CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

İSVİÇRE GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Murat Yakin'in çalıştırdığı ekip, ilk beş karşılaşmasında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan topladı.

Rakiplerine karşı hücumda etkili bir performans sergileyen İsviçre, beş maçta 11 gol kaydetti. Savunmada da başarılı bir görüntü ortaya koyan ev sahibi ekip, grup aşamasını yenilgisiz tamamlamak için İskoçya karşısına çıkacak. İsviçre, son maçında Slovenya ile golsüz berabere kaldı. Bu karşılaşmada gol bulamayan ekip, İskoçya karşısında yeniden galibiyet arayacak.

İSKOÇYA YÜKSELME PLAY-OFF'U İÇİN SAHADA

İskoçya açısından İsviçre deplasmanı büyük önem taşıyor. Konuk ekip, gruptaki son karşılaşmasında alacağı galibiyetle üst lige yükselme play-off'u ihtimalini korumak istiyor.

Sebastien Pocognoli yönetimindeki İskoçya, son maçında Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ederek moral kazandı. John McGinn'in iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada İskoçya, önemli bir galibiyete imza attı.

Ancak İskoçya'nın play-off umutlarını sürdürebilmesi için yalnızca kendi maçını kazanması yeterli olmayacak. Takımın, Slovenya'nın Kuzey Makedonya deplasmanında puan kaybetmesini de beklemesi gerekiyor.

İSVİÇRE-İSKOÇYA İLK MAÇINDA NE OLDU?

İsviçre ile İskoçya, grup aşamasının ikinci maç gününde karşı karşıya gelmişti. Hampden Park'ta oynanan mücadelede İsviçre, rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olmuştu.

İsviçre, bu kez kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada da üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İskoçya ise deplasmanda rövanşı alarak turnuvadaki hedeflerine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI CANLI TAKİP