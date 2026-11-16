Fransız basını Berke Özer'e hayran kaldı! 'Onu eleştirmek nankörlük olur'
Fransa karşısında 7 kurtarışa imza atan Berke Özer, 2-1'lik mağlubiyete rağmen performansıyla Fransız basınından tam not aldı. Lille'deki milli kalecimiz, yaptığı kritik müdahalelerle rakip hücumculara geçit vermezken Fransız basını Özer'in başarılı performansına geniş yer ayırdı.
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Berke Özer, Fransa karşısında sergilediği başarılı performansla Fransız basınının gündemine oturdu.
Kritik kurtarışlarıyla farkın açılmasını önleyen milli kaleci, karşılaşmanın ardından Fransız gazetelerinden ve spor yorumcularından övgü dolu değerlendirmeler aldı. İşte Berke Özer'in performansına ilişkin dikkat çeken yorumlar...
'Lille'in Türk kalecisi Berke Özer, Kroupi'nin golünde topun altından geçmesine izin vermek yerine şüphesiz daha iyisini yapabilirdi. Ancak bu pozisyon nedeniyle Özer'i eleştirmek oldukça haksızlık, hatta biraz da nankörlük olurdu.
Çünkü Berke Özer, 7 kurtarış yaptığı ve bunların birkaçında olağanüstü bir performans sergilediği muhteşem bir maç çıkardı. Bradley Barcola'nın 21. dakikadaki aşırtma vuruşunu engellemek için yaptığı çıkış, Michael Olise'nin 38. dakikadaki kendine has vuruşunu uçarak çelmesi ve 64. dakikada Mbappe'nin karşısına çok hızlı çıkarak gole izin vermemesi bunlardan yalnızca birkaçıydı.
Berke'nin bu performansı, takımına organizasyondaki ilk puanını kazandırma umutlarını son ana kadar canlı tuttu. Ancak bu çaba sonuçsuz kaldı.'
Maxifoot: Fransa kontrolü elinde tutuyor, ancak Berke Özer parlıyor
'Dakikalar ilerledikçe Fransa baskısını artırdı. Mbappe'nin vuruşunda Berke Özer gole izin vermedi. Mbappe'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Barcola, golü bulmak için önemli bir fırsat yakaladı ancak aşırtma vuruşunu Berke Özer başarılı bir şekilde kontrol etti.
Savunma arkasında boşlukların oluşmaya başlamasıyla Fransa, tehlikeli ataklarını sürdürdü. Mbappe, Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçmeyi başaramadı.'
'Ancak istatistikler, Fransa'nın hücum gücünü de ortaya koydu (23 şut ve 18 gol pozisyonu). Berke Özer'in etkileyici performansı, Fransızların gol bulmasını uzun süre engelledi (6, 14, 33 ve 38. dakikalar). Ancak Fransa, daha etkili bir ikinci yarı performansıyla üstünlüğü ele geçirmeyi başardı. Fransızlara galibiyeti getiren goller, duran top organizasyonundan (50. dakika) ve Rayan Cherki'nin hazırladığı pozisyonda Eli Junior Kroupi'nin bitiriciliğinden (80. dakika) geldi.'
franceinfo: Türkiye kalesinde devleşen Berke Özer
'İlk golü yemesine rağmen Berke Özer mücadeleyi bırakmadı. Türk kaleci, Michael Olise (61. dakika) ve Kylian Mbappe'nin (64. dakika) karşısında bir kez daha kalesinde devleşti.
Berke Özer'in başarılı performansından güç alan Türkiye, Fransa'ya zor anlar yaşatmaya çok yaklaştı.'
Foot Mercato: Direncin en önemli mimarilerinden biri oldu
'Türkiye Milli Takımı'nın kalesinde adeta son savunma hattı olan Berke Özer, takımının Fransa'nın hücumlarına karşı gösterdiği direncin en önemli mimarilerinden biri oldu. Karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde görev yapan başarılı kaleci, Fransızların farkı açmasını engellemek ve takımını maçın içinde tutmak için birçok kritik kurtarışa imza attı.
Karşılaştığı 9 isabetli şutun 7'sini kurtaran Berke, özellikle savunmasının yetersiz kaldığı anlarda yaptığı müdahalelerle ön plana çıktı. Çizgi üzerindeki dikkati, çabuk refleksleri ve yüksek konsantrasyonuyla Fransız futbolcuların gol girişimlerini engelledi. Kalesinde gördüğü iki golde de yapabileceği fazla bir şey bulunmayan Berke'nin doğrudan bir hatası olmadı.
Ayaklarını kullanma konusunda da oldukça sakin bir görüntü sergileyen milli kaleci, isabetli ve temiz paslarıyla takımının geriden oyun kurmasına yardımcı oldu. Böylece Türkiye'nin gereksiz yere tehlikeye girmesini önledi.'