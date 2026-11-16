Fransız basınından millilere övgü, Zidane'a uyarı!

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından Fransız basını, millilerin performansını mercek altına aldı. Fransa'nın galibiyetine rağmen sahadaki performansı ve özellikle savunmadaki zaafları eleştirildi. İşte Fransız basınında Fransa-Türkiye maçına dair öne çıkan yorumlar...