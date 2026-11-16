Fransız basınından millilere övgü, Zidane'a uyarı!
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından Fransız basını, millilerin performansını mercek altına aldı. Fransa'nın galibiyetine rağmen sahadaki performansı ve özellikle savunmadaki zaafları eleştirildi. İşte Fransız basınında Fransa-Türkiye maçına dair öne çıkan yorumlar...
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fransız basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Fransızlar, galibiyete rağmen kendi milli takımlarının performansını eleştirirken Türkiye'nin mücadelesine geniş yer verdi.
L'Equipe: Fransa zorlandı ama Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
'Tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemeyen ve özellikle savunmada zaman zaman endişe veren Fransa, pazar akşamı Bordeaux'da Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek Uluslar Ligi grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Fransızlar, turnuvanın çeyrek finalinde mart ayında mücadele edecek.'
So Foot: Fransa'nın savunma performansı endişe verici mi?
'Evet, Fransa Milli Takımı pazar günü Türkiye'yi mağlup ederek Uluslar Ligi'nin grup aşamasını lider tamamladı. Hedeflenen sonuç buydu. Ancak bu kadar zorlanmak planlar arasında yoktu. Savunmada güven vermekten oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fransızlar, 2027 öncesinde ciddi bir uyarı aldı.'
Eurosport France: Gösterişten uzak ama özünde başarılı, ne olmuş yani?
'Fransa, sahada güven vermemesine rağmen kazanmayı başardı. Fransa Milli Takımı, pazar günü Bordeaux'da Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yalnızca Uluslar Ligi çeyrek final biletini almakla kalmadı, aynı zamanda grubunu lider tamamlamayı da garantiledi.
Hedefe ulaşıldı ancak ortaya konan futbol, özellikle savunma performansı açısından beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu durum ise normal.'
Les Nouvelles du Foot: Yanıltıcı bir başarı
'Çeyrek final biletini getiren bu galibiyet, yanıltıcı bir başarıdan ibaretti. Zidane dönemindeki Fransa, savunma ve orta saha bölgelerinde yaşadığı sorunları sürdürmeye devam ediyor...'
RMC Sport: Zidane, Fransız futbolculara sesini yükseltti, "Mutlu değilim!"
'Zinedine Zidane, karşılaşmanın ilk yarısındaki performansından memnun kalmadı. Fransız teknik adam, devre arasında soyunma odasında oyuncularını uyararak rakiplerine çok daha fazla baskı yapmalarını istedi.'
Maxifoot: Fransızların aklında çeyrek final bileti kalacak
'Fransa Milli Takımı, etkileyici bir performans sergileyememesine rağmen bu pazar günü Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle A Ligi 1. Grup'u lider tamamlayan Fransızlar, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi'
Le Parisien: Maviler, gösterişten uzak bir galibiyet aldı
'Fransa Milli Takımı'nın kazanacağından emin olduğu bir maçın ardından her şey yeniden yoluna girdi. Ancak ortaya çıkan tablo, beklentileri tam anlamıyla karşılamadı. Pazar akşamı Türkiye karşısında aldığı galibiyetle Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fransa, aynı zamanda Belçika'nın önünde grubunu lider tamamladı.'
Fransa Milli Takımı, etkileyici bir performans sergileyememesine rağmen bu pazar günü Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle A Ligi 1. Grup'u lider tamamlayan Fransızlar, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.'
franceinfo: Fransa Milli Takımı parlamadan kazandı
'Zinedine Zidane'ın öğrencileri, oyunun büyük bölümünde üstünlük kurmalarına rağmen bu üstünlüğü skora yansıtmakta zorlandı ve zaman zaman kendi kalelerinde tehlikeler yaşadı. Fransa'yı ikinci yarıda rahatlatan goller, 49. dakikada bir Türk futbolcunun kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin milli takımdaki ilk golü oldu.'
Foot Mercato: Fransa, farkı yine ikinci yarıda ortaya koydu
'Fransa, karşılaşmanın kontrolünü elinde tutarak etkili bir oyun sergiledi. Ancak rakip ceza sahasında tehlike yaratabilen Türkiye'ye karşı dikkatli olması gerekiyordu. Fransız savunmacılar, orta saha oyuncularının zaman zaman yetersiz kaldığı anlarda savunmada önemli sorumluluklar üstlendi.
Hücum hattında ise Mbappe, fiziksel durumuna ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ancak Real Madrid'in yıldız futbolcusu, Olise ve Barcola gibi son vuruşlarda istediği isabeti yakalayamadı.'