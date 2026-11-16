Vlahovic neden yok, Yunanistan-Sırbistan maçında neden oynamıyor? UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 16 Kasım Pazartesi saat 22.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadelede Sırp yıldızın kadroda bulunmama nedeni ve teknik direktör Paunovic'in açıklamaları haberimizde.

Yunanistan-Sırbistan maçı öncesinde Dušan Vlahovic'in kadroda yer almaması futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak Sırbistan'da yıldız golcü, milli takım kampına katılmadı. Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada Vlahovic'in kendisiyle görüşerek özel bir durumunu çözmek için zamana ihtiyaç duyduğunu bildirdiğini söyledi. Böylece deneyimli futbolcunun Almanya ve Yunanistan karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kesinleşti. Peki, Vlahovic neden yok, sakat mı, Yunanistan maçında neden oynamıyor? İşte açıklamanın ayrıntıları...

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Sırbistan mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından ücretsiz takip edebilecek.

DUŠAN VLAHOVIC NEDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK?

Vlahovic'in milli takım kampına katılmama nedeni hakkında açıklama yapan Paunovic, futbolcuyla doğrudan görüştüğünü belirtti. Sırp teknik adam, Vlahovic'in kendisine özel bir durumunu çözmek istediğini ve bu süreçte zamana ihtiyaç duyduğunu söylediğini aktardı.

Paunovic, futbolcunun özel hayatına ilişkin ayrıntıları paylaşmanın doğru olmayacağını belirterek konu hakkında daha fazla konuşmadı.

SIRBİSTAN'DA PAVLOVIC VE TERZIC DE YOK

Sırbistan'da yalnızca Vlahovic değil, iki önemli futbolcu daha kasım ayındaki milli maçlarda forma giyemedi. Aleksa Terzic'in yaşadığı enfeksiyon nedeniyle iyileşme sürecine ihtiyaç duyduğu açıklandı. Strahinja Pavlovic ise böbrek bölgesine aldığı darbe nedeniyle sağlık kontrolüne alındı. Pavlovic'in durumunun takip edildiğini belirten Paunovic, bu gelişmenin ardından Györ forması giyen Miljan Krpic'i kadroya çağırdı.