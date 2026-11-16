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Almanya-Hollanda maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Canlı izleme bilgileri

Almanya ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final hesaplarını değiştirebilecek bir mücadeleye çıkıyor. Almanya-Hollanda maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Berlin'de oynanacak karşılaşma öncesinde puan tablosu ve yayın ayrıntıları gündemde.

Giriş Tarihi:
Almanya-Hollanda maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Canlı izleme bilgileri

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Almanya ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. A Ligi 2. Grup'ta son maçların oynanacağı günde iki takım da çeyrek final hedefiyle sahaya çıkacak. Almanya-Hollanda maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

Almanya-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ALMANYA-HOLLANDA MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 22.45'te oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın Türkiye yayıncısı A Haber olacak.

A Haber'in resmî yayın akışında yer alan maç canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolseverler Almanya-Hollanda mücadelesini kanalın televizyon yayını üzerinden izleyebilecek.

ULUSLAR LİGİ A2 GRUBUNDA PUAN DURUMU

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puana ulaştı. Bu süreçte 14 gol atan Hollanda, kalesinde 5 gol gördü ve son haftaya namağlup lider girdi.

Almanya ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 8 puan topladı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Alman ekibi, kalesinde 3 gol gördü.

İki takım, 24 Eylül 2026 tarihinde oynanan ilk UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Almanya-Hollanda maçıyla aynı saatte Yunanistan ile Sırbistan da karşı karşıya gelecek ve A2 Grubu'nun son puan tablosu bu iki mücadelenin ardından şekillenecek.

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