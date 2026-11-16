Almanya ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final hesaplarını değiştirebilecek bir mücadeleye çıkıyor. Almanya-Hollanda maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Berlin'de oynanacak karşılaşma öncesinde puan tablosu ve yayın ayrıntıları gündemde.

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Almanya ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. A Ligi 2. Grup'ta son maçların oynanacağı günde iki takım da çeyrek final hedefiyle sahaya çıkacak. Almanya-Hollanda maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

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ALMANYA-HOLLANDA MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 22.45'te oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın Türkiye yayıncısı A Haber olacak.

A Haber'in resmî yayın akışında yer alan maç canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolseverler Almanya-Hollanda mücadelesini kanalın televizyon yayını üzerinden izleyebilecek.

ULUSLAR LİGİ A2 GRUBUNDA PUAN DURUMU

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puana ulaştı. Bu süreçte 14 gol atan Hollanda, kalesinde 5 gol gördü ve son haftaya namağlup lider girdi.

Almanya ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 8 puan topladı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Alman ekibi, kalesinde 3 gol gördü.

İki takım, 24 Eylül 2026 tarihinde oynanan ilk UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Almanya-Hollanda maçıyla aynı saatte Yunanistan ile Sırbistan da karşı karşıya gelecek ve A2 Grubu'nun son puan tablosu bu iki mücadelenin ardından şekillenecek.