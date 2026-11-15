Jorge Jesus'tan Ronaldo açıklaması: Onu nasıl özleyeyim?

UEFA Uluslar A Ligi 5. hafta karşılaşmasında Danimarka'ya 4-1 mağlup olan Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonu Cristiano Ronaldo ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

UEFA Uluslar A Ligi 5. hafta karşılaşmasında Portekiz ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Portekiz'de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Danimarka'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takım kariyerini sona erdiren Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Taraftaların eski kaptanlarını özlemesinden endişe duyuyor musunuz?" sorusuna, "İnsanların Cristiano'nun milli takımda 23 yıl boyunca yaptıklarını özlemesi ve unutmaması normal. Bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Bazı taraftarların stadyumdan ayrılmasına gelince; takım 4-1 gerideyken kimse memnun olmaz, kimse mutlu kalmaz. Hiçbirimiz burada mağlup olmayı beklemiyorduk, hele ki 4-1'lik bir yenilgiyi hiç beklemiyorduk. " şeklinde yanıt verdi.

"Cristiano Ronaldo'yu özlüyor musunuz?" diye soran basın mensubuna ise Portekizli teknik adam, "Nasıl özleyeyim? Artık milli takımda değil. Bana arkadaşlık etmesi açısından eksikliği hissedilebilir ama artık oynamıyor, burada değil ve geleceğiyle ilgili kararını zaten verdi." dedi.