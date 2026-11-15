UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup karşılaşmaları tamamlanıyor. Finlandiya, grubun son haftasında San Marino'yu Helsinki'de ağırlayacak. İlk randevuda rakibini 7-0 mağlup eden Finlandiya yeniden galibiyet peşinde. Peki, Finlandiya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Finlandiya ile San Marino karşı karşıya geliyor. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki ekip, 15 Kasım Pazar günü Helsinki'de kozlarını paylaşacak. Finlandiya, taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedeflerken San Marino ise ilk puanını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Finlandiya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak, nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

Finlandiya-San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FİNLANDİYA-SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un 6. haftasında oynanacak Finlandiya-San Marino maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Helsinki'deki Bolt Arena ev sahipliği yapacak.

FİNLANDİYA-SAN MARİNO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Finlandiya ile San Marino arasında oynanacak karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus aboneliğiyle dijital platform üzerinden takip edebilecek. Maçın Türkiye'deki yayını şifreli olacak.

FİNLANDİYA-SAN MARİNO MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta son hafta öncesinde Finlandiya, beş maçta topladığı 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor. San Marino ise oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kaybederek puansız şekilde dördüncü sırada yer alıyor.

Grubun diğer iki takımı Arnavutluk ve Belarus, liderlik mücadelesinde son haftaya giriyor. Finlandiya ise turnuvanın grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.

BOLT ARENA'DA 7 YIL SONRA ÖZEL RANDEVU

Finlandiya-San Marino maçının oynanacağı Bolt Arena, ev sahibi ekip için özel bir anlam taşıyor. Finlandiya, 15 Kasım 2019'da aynı stadyumda Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmişti.

Finlandiya Millî Takımı, bu tarihi başarının yedinci yıl dönümünde yeniden Bolt Arena'da taraftarının karşısına çıkacak.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARINDA NELER OLDU?

Finlandiya, 12 Kasım'daki karşılaşmada Arnavutluk deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. San Marino ise aynı gün Belarus'u konuk ettiği mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Finlandiya, iki takımın 26 Eylül'deki ilk karşılaşmasından 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Ev sahibi ekip, bu kez Helsinki'de oynanacak mücadelede benzer bir sonuç elde etmek istiyor.