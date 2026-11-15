UEFA Uluslar Ligi'nde Belarus ile Arnavutluk, C1 Grubu'nun son haftasında kozlarını paylaşacak. Gözler, müsabakanın saatine, Türkiye'deki yayın adresine ve doğrudan B Ligi'ne yükselmek için hangi sonucun yeterli olacağına çevrildi. İşte ayrıntılar...

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta heyecan Belarus-Arnavutluk karşılaşmasıyla devam ediyor. Grup aşamasının son maçına çıkan iki ekip, B Ligi'ne doğrudan yükselmek için mücadele edecek. Peki, Belarus-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Belarus-Arnavutluk hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Belarus-Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BELARUS-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belarus-Arnavutluk maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nun 6. haftasındaki mücadele, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Illovszky Rudolf Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı platformun internet sitesi ve desteklenen dijital uygulamaları üzerinden takip edebilecek.

BELARUS KAZANIRSA B LİGİ'NE YÜKSELECEK Mİ?

C1 Grubu'nda 10 puanla ikinci sırada bulunan Belarus, Arnavutluk karşısında galip gelirse puanını 13'e yükseltecek. Böylece rakibini geride bırakarak grup liderliğini elde edecek ve doğrudan B Ligi'ne çıkacak.

ARNAVUTLUK ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Arnavutluk, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi C1 Grubu'nda oynadığı beş maçın dördünü kazandı ve birinden mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 12 puanla son haftaya lider giren ekip, Belarus deplasmanında avantajını korumaya çalışacak.