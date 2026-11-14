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UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar!

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla tamamlandı. İşte toplu sonuçlar...

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UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar!

Ligde 5. haftanın son gününde A ve B liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçında Portekiz konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan önce Portekiz, milli takıma veda eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti. Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları ise 17 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

4. Grup:

Norveç-Galler: 3-1

Portekiz-Danimarka: 1-4

- B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Macaristan: 0-2

Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

3. Grup:

Kosova-İsrail: 0-0

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

4. Grup:

İsveç-Bosna Hersek: 3-2

Romanya-Polonya: 2-1

#UEFA Uluslar Ligi #Cristiano Ronaldo #Rafael Leao #Kuzey İrlanda #Bosna Hersek #Danimarka #Galler #Polonya #Avusturya #İsrail #Kosova #Ukrayna #Gürcistan
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