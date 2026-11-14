Romanya-Polonya CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Romanya sahasında Polonya'yı konuk ediyor. A Para'dan canlı yayınlanan Romanya - Polonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya ile Polonya, grup aşamasının 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan Romanya, sahasında Polonya'yı mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Konuk ekip ise deplasmanda kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Romanya - Polonya maçını canlı izlemek için tıklayınız...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Romanya: Hindrich, Eissat, Coubis, Dragusin, Rațiu, Dragomir, Cicaldau, Coman, Hagi, Man, Baluta



Polonya: Drągowski, Kubiak, Kiwior, Potulski, Cash, Zalewski, Szymański, Nowak, Swiderski, Regula, Lewandowski

ROMANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANIYOR?

Romanya - Polonya maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. hafta karşılaşması, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Națională'da oynanıyor.

Ev sahibi Romanya, bu karşılaşmayla birlikte grup aşamasında taraftarı önündeki son maçına çıkıyor. Polonya ise ilk karşılaşmada elde ettiği farklı galibiyetin ardından rövanş mücadelesinde de üç puanı hedefliyor.

ROMANYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Romanya - Polonya karşılaşması, Türkiye'de A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler mücadeleyi A Para'nın televizyon yayını üzerinden takip edebilir.

Turkuvaz Medya'nın UEFA Uluslar Ligi yayın takviminde yer alan karşılaşma, A Para'nın 14 Kasım tarihli resmî yayın akışında da saat 22.45 için duyuruldu.

GRUPTA SON DURUM

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu'nda Romanya, geride kalan dört karşılaşmanın tamamını kaybetti. Rakip fileleri 3 kez havalandıran ev sahibi ekip, kalesinde 13 gol gördü ve sıfır puanla son sırada yer aldı.

Polonya ise oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla üçüncü sırada bulunan konuk ekip, 7 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Grupta İsveç 10 puanla lider, Bosna Hersek ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.

POLONYA - ROMANYA ARASINDAKİ İLK MAÇTA YAŞANANLAR

İki takım arasında 2 Ekim 2026 tarihinde Varşova'da oynanan ilk mücadeleyi Polonya 6-0 kazandı. Romanya'nın bir saatten fazla süreyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı karşılaşma, grubun en farklı sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuç, Bükreş'teki rövanş öncesinde Romanya'nın üzerindeki baskıyı artırdı. Ev sahibi ekip, Polonya karşısında hem ilk puanlarını toplamak hem de taraftarları önünde farklı yenilginin etkisini geride bırakmak istiyor.