UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Danimarka arasında önemli bir mücadele yaşanacak. Ev sahibi namağlup ilerlerken konuk ekip üst tur hedefini sürdürüyor. Peki, Portekiz - Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı ve şifresiz izlenebilecek mi? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Portekiz ile Danimarka arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta dörtte dört yaparak liderliğe yerleşen Portekiz, en yakın takipçisi Danimarka'yı konuk edecek. Futbolseverler, Portekiz - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

Portekiz - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Portekiz - Danimarka maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. hafta mücadelesi, Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da oynanacak.

Ev sahibi Portekiz, ilk dört karşılaşmasını kazanarak 12 puan topladı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor ve üst tur hedefi doğrultusunda kritik bir deplasmana çıkıyor.

PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Danimarka karşılaşması, Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi A Haber'in televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma, Turkuvaz Medya'nın UEFA Uluslar Ligi yayın programında yer alıyor. A Haber'in resmî yayın akışında da Portekiz - Danimarka mücadelesi saat 22.45 için duyuruldu.

SON PORTEKİZ - DANİMARKA MAÇINDA YAŞANANLAR

Portekiz ile Danimarka arasında 1 Ekim 2026 tarihinde Kopenhag'da oynanan ilk karşılaşmayı Portekiz 4-2 kazandı. O mücadelede rakip fileleri havalandıran Gonçalo Ramos ve João Félix, dört haftalık süreçte üçer gole ulaşarak takımlarının hücum performansında önemli rol üstlendi.

Danimarka cephesinde ise Rasmus Højlund öne çıkıyor. İlk dört haftada üç gol kaydeden golcü futbolcu, Galler deplasmanındaki galibiyette de belirleyici isim olmuştu.