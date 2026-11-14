UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan-Macaristan maçı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmadaki sonucun ardından iki ekip bu kez Gürcistan'da kozlarını paylaşacak. Peki, mücadele ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve B2 Grubu'ndaki puan tablosu nasıl şekillenecek?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Gürcistan-Macaristan karşılaşmasıyla devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta beşinci maçlarına çıkacak iki takım, Tiflis'te önemli bir mücadele verecek. Grupta üst sıralara yaklaşmak isteyen Gürcistan, daha avantajlı konumda bulunan Macaristan'ı konuk edecek. Peki, Gürcistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Gürcistan-Macaristan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Gürcistan-Macaristan maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 5. hafta mücadelesi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak.

UEFA'nın resmî maç programında karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve stadyumu yer alıyor. Ev sahibi Gürcistan, seyircisi önünde gruptaki ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Gürcistan-Macaristan maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı resmî yayın programları üzerinden henüz kesinleştirilemedi.

Turkuvaz Medya'nın açıklanan 14 Kasım maç programında Gürcistan-Macaristan karşılaşması yer almıyor. Dolayısıyla maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN ÖNCESİ B2 GRUBUNDA SON DURUM

UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nda Macaristan, dört maçta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ise aynı süreçte elde ettiği 2 puanla grubun dördüncü basamağında bulunuyor.

Kuzey İrlanda'nın 8 puanla lider olduğu grupta Ukrayna 4 puanla üçüncü sırada. İki takım arasında 2 Ekim 2026 tarihinde oynanan ilk mücadeleyi Macaristan 1-0 kazanmıştı.

Gürcistan, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada Kuzey İrlanda'ya iki kez rakip oldu. Evinde 1-0 mağlup olduğu rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Gürcistan, Ukrayna karşısında da 0-0'lık sonuç aldı.

Grup aşamasının son maçları 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Gürcistan, Ukrayna deplasmanına çıkarken Macaristan kendi sahasında Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.