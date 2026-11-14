Norveç ve Galler, UEFA Uluslar Ligi'nde kaderlerini etkileyecek 5. hafta maçına çıkıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet ararken konuk takım Cardiff'teki başarısını tekrarlamak istiyor. Peki Norveç-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Norveç-Galler karşılaşmasıyla devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta aynı puana sahip iki takım, sıralamayı değiştirebilecek önemli bir mücadeleye çıkıyor. Erling Haaland liderliğindeki Norveç, sahasında kazanarak çıkışa geçmek isterken Galler deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Norveç-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Norveç-Galler maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

NORVEÇ-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Norveç-Galler maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasındaki karşılaşma, Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak.

Ev sahibi Norveç, taraftarı önünde üç maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. Galler ise gruptaki konumunu korumak ve son hafta öncesinde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

NORVEÇ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Norveç-Galler karşılaşması, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi A Haber'in televizyon ve resmî canlı yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

Turkuvaz Medya'nın güncellenen yayın programına göre Norveç-Galler mücadelesi A Haber'de futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak UEFA Uluslar Ligi maçları arasında yer alıyor.

NORVEÇ VE GALLER'İN ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, ilk dört maçını kazanarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Danimarka 6 puanla ikinci sırada bulunurken Galler ve Norveç 3'er puan topladı. Galler üçüncü, Norveç ise dördüncü sırada yer alıyor.

Norveç, gruptaki tek galibiyetini Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek elde etti. Galler ise 1 Ekim 2026'da oynanan ilk karşılaşmada Norveç'i 2-1 yenmeyi başardı. Bu nedenle Oslo'daki rövanş, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ERLING HAALAND FIRTINASI

UEFA'nın maç öncesi verilerine göre Erling Haaland, Uluslar Ligi tarihinde çıktığı 20 karşılaşmada 22 golle organizasyonun en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Norveç'in oyun kurucusu Martin Ødegaard ise bu sezon gruptaki dört maçta dört asist yaparak takımının hücum organizasyonlarında etkili oldu.

Norveç Futbol Federasyonu kayıtlarına göre iki ülke millî takımı bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde taraflar dörder galibiyet elde ederken dört karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Norveç rakibine 15, Galler ise 17 gol attı.