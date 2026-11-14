Gürcistan-Macaristan maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar B Ligi'nde Gürcistan sahasında Macaristan'ı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan Gürcistan-Macaristan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Gürcistan-Macaristan karşılaşmasıyla devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta beşinci maçlarına çıkan iki takım, Tiflis'te önemli bir mücadele veriyor. Grupta üst sıralara yaklaşmak isteyen Gürcistan, daha avantajlı konumda bulunan Macaristan'ı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan Gürcistan-Macaristan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gürcistan-Macaristan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Gürcistan-Macaristan maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 5. hafta mücadelesi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanıyor.

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Gürcistan-Macaristan maçının A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Chakvetadze, Kvernadze, Mikautadze



Macaristan: Toth, Osvath, Orban, Csinger, Kerkez, Vitalis, Schafer, Sallai, Szoboszlai, Nagy, Varga