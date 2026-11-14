Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Gürcistan-Macaristan maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar B Ligi'nde Gürcistan sahasında Macaristan'ı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan Gürcistan-Macaristan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Gürcistan-Macaristan maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Gürcistan-Macaristan karşılaşmasıyla devam ediyor. B Ligi 2. Grup'ta beşinci maçlarına çıkan iki takım, Tiflis'te önemli bir mücadele veriyor. Grupta üst sıralara yaklaşmak isteyen Gürcistan, daha avantajlı konumda bulunan Macaristan'ı konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan Gürcistan-Macaristan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gürcistan-Macaristan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Gürcistan-Macaristan maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. UEFA Uluslar Ligi B2 Grubu'nun 5. hafta mücadelesi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanıyor.

GÜRCİSTAN-MACARİSTAN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Gürcistan-Macaristan maçının A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gürcistan-Macaristan maçı CANLI İZLE - 1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Chakvetadze, Kvernadze, Mikautadze

Macaristan: Toth, Osvath, Orban, Csinger, Kerkez, Vitalis, Schafer, Sallai, Szoboszlai, Nagy, Varga

#Gürcistan #Macaristan #A Spor #Türkiye #UEFA Uluslar Ligi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sergen Yalçın: Forvetsiz oyun olmaz!
Sonraki Haber
Sergen Yalçın: Forvetsiz oyun olmaz!