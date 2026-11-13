Almanya deplasmanda Sırbistan'ı yendi!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Almanya deplasmanda Sırbistan'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5'inci maçında Sırbistan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Srdan Babic (KK), 14'üncü dakikada Florian Wirtz ve 50'nci dakikada Brajan Gruda kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 56'ncı dakikada Srdan Babic'ten geldi.



Sırbistan'da Vanja Dragojevic, 77'nci dakikada ve Andrija Zivkovic 89'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktılar.



Bu karşılaşmayla birlikte Almanya, 8 puana yükseldi ancak ikili averaj nedeniyle Yunanistan'ın hemen arkasından 3'üncü sırada yer aldı. Sırbistan ise grubundaki 5'inci maçında da puan alamayarak 0 puanda ve son sırada kaldı.



UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubu'nun son maçında Sırbistan, Yunanistan deplasmanına konuk olacak. Almanya ise sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ