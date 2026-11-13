Holllanda'dan Yunanistan'a gol yağmuru!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 5. maçında Hollanda evinde Yunanistan'ı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 5. maçında Hollanda, konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0'lık skorla mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Crysencio Summerville, 12, 18 ve 33. dakikalarda Tijjani Reijnders, 40. ve 59. dakikalarda Jurrien Timber ve 61. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Hollanda, son maçlar öncesinde çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Yunanistan ise 8 puanda kaldı.

Gruptaki son maçlarda Yunanistan sahasında Sırbistan'ı konuk ederken, Hollanda ise Almanya deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ