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Holllanda'dan Yunanistan'a gol yağmuru!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 5. maçında Hollanda evinde Yunanistan'ı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

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Holllanda'dan Yunanistan'a gol yağmuru!

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 5. maçında Hollanda, konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0'lık skorla mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Crysencio Summerville, 12, 18 ve 33. dakikalarda Tijjani Reijnders, 40. ve 59. dakikalarda Jurrien Timber ve 61. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Hollanda, son maçlar öncesinde çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Yunanistan ise 8 puanda kaldı.

Gruptaki son maçlarda Yunanistan sahasında Sırbistan'ı konuk ederken, Hollanda ise Almanya deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Hollanda 7-0 Yunanistan (MAÇ ÖZETİ)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Hollanda 1-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 2-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 3-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 4-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 5-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 6-0 Yunanistan
GOL | Hollanda 7-0 Yunanistan

Hollanda 7-0 Yunanistan | MAÇTAN KARELER

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