Mark van Bommel: Önde top kapınca seyirciler de sessizleşti

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçındaki performansını değerlendirerek, "Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Belçika, Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, açıklamalarda bulundu. Tribünlerin kendilerine baskı yapamaması için önde baskı yaptıklarını söyleyen van Bommel, "Önde top kapınca seyirciler de sessizleşti. Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu. Özellikle ikinci yarıda, 65. dakikaya kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Bu kolay olmadı" ifadelerini kullandı.



"BELÇİKALI OYUNCULAR HER LİGDE OYNAYABİLİR"



Belçikalı oyuncuların her yerde oynayabileceğini belirten van Bommel, "Neden bu kadar fazla Türkiye'de Belçikalı oyuncunun oynadıklarını bilemiyorum. Türkiye başlangıçta çok hızlı ön baskı yaptı. Bu nedenle Türkiye'yi kutlamak lazım" dedi.

Takımının çabuk toparlanarak oyuna geri döndüğünü ifade eden Van Bommel, "Özellikle ikinci yarıda kontrol bize geçti. Ancak çok fazla top kaybımız da oldu şeklinde konuştu.



"LEANDRO, ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"



Leandro'nun çok akıllı bir oyuncu olduğunu vurgulayan Van Bommel, "Hatların arasında oynayabiliyor, fiziksel olarak hazır ve kanatlara da geçebiliyor. Takıma yeniden sakinlik kazandırdı ve topa sahip çıktı. Bugün çok iyi bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Doku'nun akıllı, hızlı ve topa sahip çıkmasını bilen bir oyuncu olduğunu söyleyen teknik direktör, "Onun için önemli olan, topun ne zaman geleceğini ve sonrasında ne yapacağını bilmesi. Kısacası çok iyiydi" dedi.

Gol yedikten sonra iyi toparlandıklarını belirten teknik direktör, "Ancak zemin çok kötüydü. Böyle bir zeminde konsantrasyonu yüksek tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.



"KEVİN DE BRUYNE, SAKATLANDI"



Kevin De Bruyne'nin durumu hakkında konuşan Van Bommel, "Kevin De Bruyne, maç içinde sakatlandı. Performansını da kendisi de beğenmediği için sahada mutsuz olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.