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İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar A Ligi C Grubu 5. hafta maçında Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi. A Haber'den canlı yayınlanan mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi C grubu 5. haftasında deplasmanda Çekya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Alex Baena ve 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.

Öte yandan Çekya'da Ladislav Krejci 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Grupta 5'te 5 yapan Boğalar puanını 15'e yükseltti. Çekya ise 5 maç sonunda puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti - 1 GOL | Çekya 0-1 İspanya
İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti - 2 GOL | Çekya 0-2 İspanya

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti - 3 Çekya 0-2 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

#A Haber #İspanya #Çekya
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