İspanya deplasmanda Çekya'yı devirdi ve grubunda 5'te 5 yaptı! İşte maçın özeti
UEFA Uluslar A Ligi C Grubu 5. hafta maçında Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi. A Haber'den canlı yayınlanan mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi C grubu 5. haftasında deplasmanda Çekya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Alex Baena ve 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.
Öte yandan Çekya'da Ladislav Krejci 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Grupta 5'te 5 yapan Boğalar puanını 15'e yükseltti. Çekya ise 5 maç sonunda puanla tanışamadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: