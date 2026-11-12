İtalya-Fransa maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da
İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı San Siro'da konuk ediyor. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 22.45'te oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. İtalya-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İtalya-Fransa maçını izlemek için tıklayınız...
İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı San Siro'da konuk ediyor. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 22.45'te oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. İtalya-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Esposito, Esposito, Cambiaghi
Fransa: Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Da Cunha, Cherki, Rabiot; Olise, Doue, Barcola
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İTALYA-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya-Fransa karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.
İTALYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya-Fransa maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İTALYA-FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. İtalya-Fransa karşılaşması A Spor'un şifresiz televizyon yayınından takip edebilirler.
İTALYA-FRANSA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Mücadele, A Spor televizyon yayınından izlenebilir.
İTALYA-FRANSA MAÇI ÖNCESİ İTALYA'DA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
İtalya-Fransa karşılaşması öncesinde ev sahibi ekipte kadro değişikliği yaşandı. İtalya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Roma forması giyen Gianluca Mancini, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Udinese'nin genç savunma oyuncusu Matteo Palma ise ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Fransa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
İTALYA-FRANSA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...