İtalya-Fransa maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi heyecanı A Spor'da

İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı San Siro'da konuk ediyor. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 22.45'te oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz ekranlara geliyor. İtalya-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...