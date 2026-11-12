İngiltere-Hırvatistan maçı hangi kanalda? İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı Wembley'de ağırlıyor. Çeyrek final bileti için avantajlı durumda olan İngilizler, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Avrupa futbolunda gözler UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere, gruptaki başarılı sonuçlarını sürdürerek çeyrek final biletini almayı hedefliyor. Hırvatistan ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar elde ederek kötü gidişatına son vermek istiyor. Peki, İngiltere-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları…

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak İngiltere-Hırvatistan karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere ile Hırvatistan arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması Türkiye'de A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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İNGİLTERE'DE HEDEF ÇEYREK FİNAL

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynadığı maçlarda topladığı puanlarla çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Thomas Tuchel'in öğrencileri, İspanya karşısında yaşadığı puan kaybının ardından üst üste galibiyetler alarak çıkışa geçti.

Dört maçta 14 gol atan İngiltere, hücum performansıyla dikkat çekiyor. Wembley'de Hırvatistan karşısında alınacak bir puan, İngiliz ekibinin çeyrek final biletini garantilemesi için yeterli olacak.

HIRVATİSTAN İÇİN ZORLU DEPLASMAN

Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, İngiltere deplasmanında kötü sonuçların ardından yeniden çıkış arıyor. Rakibine karşı son karşılaşmada 7-0 mağlup olan Hırvatistan, bu kez Wembley'de daha iyi bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Hırvatistan'ın grupta ikinci sıraya yükselme ihtimali için kalan maçlarını kazanması ve İngiltere'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Bu nedenle Wembley'deki mücadele, konuk ekip açısından da büyük önem taşıyor.