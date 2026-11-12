Bizim Çocuklar zafer peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Belçika maçı muhtemel 11'i | Büyük heyecan ATV'de yaşanacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ayyıldızlılar puanla tanışamadı. Milliler, Belçika karşısında mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; milli takım, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.



SERGEN'İN İLK MAÇI



Ay-yıldızlı ekip, Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına İzmir'de Belçika karşısında çıkacak. Milliler, Sergen Yalçın ile çıkacağı bu maçta kötü gidişe son vermek ve ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör unvanıyla görev yapacak. A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel toplam 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 yenilgi yaşadı.



HACIOSMANOĞLU TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında bugün İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Belçika karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Barış Alper, Ozan, Merih, Ferdi, Salih, Hakan, Oğuz Aydın, Arda Güler, Yunus Akgün, Deniz Gül



BELÇİKA: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere