A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan, İrfan Can Kahveci açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve milli futbolculardan Enes Ünal, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın özellikle kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'yı konuk edecek. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın ve futbolcularımızdan Enes Ünal, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısında soruları yanıtladı.



İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Hazırlanmak için çok zamanımız yok biliyorsunuz. 6 günlük bir süreçte beraber oluyoruz oyuncularla. İki tane maç oynayacağız bu süreçte. Hazırlık dönemi çok üzün sürmedi. Ancak kısa dönemde ilk maçımız olan Belçika karşılaşmasına özel bazı çalışmalar yaptık. Bazı taktik çalışmaları yaptık. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Kısa süreçte nasıl verim alacağımızı hep beraber göreceğiz."

ARDA OKAN KURTULAN AÇIKLAMASI!

Sergen Yalçın: Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor. Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor oyuncu. Biz sadece onu belirttik. Bu işlemler yapılırken de evraklarla yapılıyor. Yani bu sözle yapılmıyor, telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Açık söyleyelim onu. Ama bu herhalde bir süre gerektiriyor aslında kadroyu açıkladığımızda. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey.

"Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla. Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil. Bekçika müsabakası için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi. Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim. İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz Belçika maçı için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum."

"Yani şu anda bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli. Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz. Bu grupta bu takımlarla oynamak oyuncu gelişimi için de çok değerli. Yeni genç oyuncularımız var. Yeni gelecek genç oyuncularımız var. Uzun plan program yapıyoruz. Onları da buraya almak için, seviyelerini çıkarmak için bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu futbol tabii ya. Sonucun ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz ama ben takımımızın iyi konsantre olduğunu, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Devamını hep beraber göreceğiz."

"Santrfor yok mu diyordunuz gelirken getirdim, var. Enes başlayacak, santrfor yanımızda."

"ASLINDA BU BİR MESAJDI"

"Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. Yani değişiklik derken şimdi oyuncularla ilgili de çok spekülasyon oldu geri dönemde. Onlarla da ilgili bazı bilgiler vereyim. Elinin üzerinde bir geniş havuzumuz var, oyuncu havuzumuz var. Yani oyuncularımızı seçerken bu havuzdan seçiyoruz ve dediğim gibi kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yani bir yüzde seksenlik bir bölüm zaten buraya gelen bir bölüm. Onlar sabit gelecekler çünkü kemikleşmiş grup. Yüzde yirmi değişebilir. Neye göre değişebilir? Performansa göre değişebilir ve performansa göre bazı tercihler yapabiliriz ve genç oyuncular var aldığımız. İşte Kocaelispor'un kalecisi gibi. Genç oyunculara da Deniz gibi Galatasaray'daki, onlara da mesaj veriyoruz. Yani buraya gelebilirsiniz. Bu forma burada asılı duruyor. Eğer yeterliyseniz, performansınız yüksekse buraya uygun görülüyorsanız buraya gelebilirsiniz. Aslında bu da bir mesajdı."

"SANTRFORLA OYNAYACAĞIZ"

"Olayı bireysel olarak değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya şahsi zevklerimizi tatmin etmek için buraya gelmedik. Buraya gelmemizin sebebi ülke vatandaşlarımızı mutlu etmek, Türk futbolunu yukarıya çıkarmak, iyi oyunlar oynamak, ne bileyim bütün halktan takdir toplamak. Bunu bir süre içinde yapabileceğiz. Ama süre ne zaman olur? Bunu bilemiyorum. Şimdi milli maçları biliyorsunuz. Altı günlük süreçte iki tane maç oynuyoruz ve oyuncularla ilk defa beraber oluyoruz. Bazı şeyleri değiştirmek çok kolay değil futbolda. Ama küçük dokunuşlar yapmaya çalıştık. Mental olarak, ne bileyim oyun olarak bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İşte hep merak ettiğiniz soru, santraforsuz oynuyoruz. Hayır, getirdik santrafor yanımızda. Burada santrforla oynayacağız. O oyunda biraz farklılıklar yapacağız."

"DIŞARIDA KALANLAR ÜZÜLÜYOR, ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"

"Oyuncu seçimleri bazen değişebiliyor. Yani burada oyuncularımızın hepsi bu kadroya dahil olabilir. Dışarıda kalan oyuncularımız tabii ki üzülüyorlar doğal olarak. Onu da anlayışla karşılıyorum. Çok normal. Her Türk oyuncusu milli takıma gelmek ister. Ama biz de bir kadro seçmek zorundayız. Yani buraya elli tane oyuncu çağıramıyoruz doğal olarak. Yirmi beş, yirmi altı oyuncu çağırdık bu kampa ve bir de on bir başlayacak bir oyuncu grubu var. Yani biz takımlarındaki en iyi oyuncuları, en üst düzey oyuncuları buraya çağırıyoruz ve oradan bir on bir başlatıyoruz. Bu da kolay değil. Bazı oyuncular da rakibe göre, oyuna göre, ne istediğimize göre doğal olarak kulübede oturuyorlar. Yani başlayan grubun önemli olduğunu düşünüyorum ama maçı bitiren grubun daha önemli olduğunu düşünüyorum. O daha önemli bizim için. Bitiren grup nasıl bitirecek? Tamam, başlangıç önemli. Ama bir de bitiren grup var biliyorsunuz. Beş oyuncu değişiyor futbolda artık. Bu yüzde elli demek. Kafa travması olduğu zaman altı oyuncu değişiyor. Altı oyuncu demek bu. Yani takımın yüzde altmışı değişebilir demek bir maçta. Kenarda bekleyen oyuncularımız da bizim için çok değerli. Onlar da bize girip maçı kazandırabilirler. Bunu yani oyuncuları birlikte tutup birlikte beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Oyuncularımızın morali çok iyi, bakış açıları çok iyi. İnanın şunu söyleyeyim, çocukların hepsi çok karakterli, pırlanta gibi çocuklar. Arkadaşlık ortamı inanılmaz güzel. Yani burada başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Ama tabii futbolda biliyorsunuz bir de her şey sonuç. Yani bu yarın ne olur, öbür gün ne olur onu bilemem. Ama bu milli takım dışarıdaki üç beş oyuncunun da katılımıyla bana göre çok güzel yerlere gelebilecek bir kadro. Çok genç oyuncu var, çok aşama yapabilecek oyuncu da var etrafımızda. Bunları birleştirirsek bana göre bu kadro gerçekten çok iyi bir kadro olabilir. Çok kısa bir sürede. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz oyuncularla beraber. Ama yani geneli üç tane antrenman yaptık daha total, iki tane taktik çalışma yaptık. Hani bir şeyler ne kadar değişir? Onu hep beraber göreceğiz."

"İrfan alınmadığı için üzülmüş olabilir. Ama İrfan Can'la beraber üzülen 25 tane daha oyuncu var dışarıda, onu da belirtmek isterim."

"BENİM İÇİN PROBLEM DEĞİL, OYUNCULARA BULAŞMAYIN"

"Oyuncularla diyaloglarımız iyi. Zaten üç dört tane oyuncuyla kulüp takımlarında da beraber çalışmıştık. Burada da oyuncularla zaten çok uzak değiliz, yakın temastayız. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bazı bireysel toplantılar, grup toplantıları yapıyoruz. İşte antrenmanlarda sürekli konuşuyoruz. Diyaloglarımız gayet iyi. Herhangi bir oyuncuyla hiçbir şekilde en ufak bir problemimiz bile yok, onu söyleyeyim. Lütfen sizden de ricam, lütfen milli takımda oyuncularımız bakın çok karakterli oyuncular, çok düzgün oyuncular. Hepsi pırlanta gibi çocuklar, genç çocuklar. Oyuncularla ilgili lütfen negatif haberler yapmayın. Sizden rica ediyorum bunu, özellikle. Benim eleştirmem hiç problem değil benim için. İstediğinizi yapabilirsiniz ama oyunculara çok fazla bulaşmayın. Çünkü oyuncular ülkemizin geleceğine katkı yapacak oyuncular. Ülke futboluna katkı yapacak oyuncular. Onların sağlam bir şekilde durması gerekiyor ve sizin yaptığınız bu eleştirilerden de etkileniyor çocuklar. O yüzden bunlar bizim geleceğimiz. Onları sağlam tutmamız gerekiyor."

İŞTE ENES ÜNAL'IN SÖZLERİ:

"Tabii burada olduğum için, tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemi temsil etmek, milli takımın bir parçası olmak her zaman gurur kaynağı benim için. Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim. Tabii oynarsam hocam o şansı verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Başarılı olur mu olmam ama mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak."

"Futbolda şöyle bir şey var. 16-17 yaşında Wonderkid hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak çıkıp 18 yaşında Manchester City'ye genç bir oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olman yoksa başarısız olduğunu düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler yaşadım, çıkışlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin bir parçasıydı, hayatımın bir parçasıydı. Ve hiçbir şeyden, hiçbir pişmanlığım yok. Ve elimden gelen her şeyi, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Ve bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Ve tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi. Ve inşallah yeni bir sayfa oluyor benim için. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son üç yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra. Ve bunu da lehime çevirmek için, başarılı olmak için bu yolda elimden gelen en iyisini yapacağım tekrar."

MONTELLA SÖZLERİ

Enes Ünal: Şöyle bir şey var tabii ki beklentiniz oluyor. Sonuçta sezonu iyi başlamıştım. Tekrar oynamaya başlamıştım uzun süre sonra. Ama dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocamız, bizim liderimiz. Şu an Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Ve Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. O iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı. Ve buna da saygı duyuyorum. O daha çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıkarken. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum.