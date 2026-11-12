A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Liig 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlıların grubu üçüncü veya dördüncü sıralaması halinde karşılaşacağı tüm ihtimaller ve play-off senaryoları belli oldu.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında A Milli Futbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya gelecek.