A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Liig 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlıların grubu üçüncü veya dördüncü sıralaması halinde karşılaşacağı tüm ihtimaller ve play-off senaryoları belli oldu.