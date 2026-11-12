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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Liig 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlıların grubu üçüncü veya dördüncü sıralaması halinde karşılaşacağı tüm ihtimaller ve play-off senaryoları belli oldu.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında A Milli Futbol Takımımız, Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Ligde puanı bulunmayan A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı öncesi A Ligi'nde yoluna nasıl devam edeceği ise merak konusu...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Bu kritik süreçte ligde kalabilmemiz ve yolumuza devam edebilmemiz için çeşitli ihtimaller bulunuyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

Grupta üçüncü olabilmek adına, milli takımımızın kalan son iki karşılaşmasını kazanması büyük bir önem taşıyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Ayrıca bu senaryonun gerçekleşmesi için Belçika'nın İtalya karşısında mağlup olması da şartlar arasında yer alıyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Eğer bu sonuçlar sağlanırsa puanlar 6 puanda eşitlenecek ve takımlar arasında ikili averaj devreye girecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

ÜÇÜNCÜ OLMAMIZ DURUMUNDA...

Grupta üçüncü sırayı elde eden ekipler, A Ligi'ndeki diğer grupların üçüncülükleriyle puan sıralamasına tabi tutulacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Bu sıralamada ilk iki sırada yer bulabilen takımlar doğrudan A Ligi'ndeki yerlerini korumayı başaracaklar.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Ancak en iyi grup üçüncüleri sıralamasında son iki sırada kalınması durumunda işler biraz daha zorlaşacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Böyle bir senaryoda A Ligi'nde kalabilmek için takımların kritik play-off mücadeleleri oynaması gerekecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

DÖRDÜNCÜ OLMAMIZ DURUMUNDA...

Grubu dördüncü yani son sırada tamamlama durumunda ise diğer grupların sonuncularıyla bir hesaplama yapılacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Dört grup sonuncusu arasında ilk iki sırada yer alınırsa doğrudan küme düşme durumu ortadan kalkacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Bu aşamada B Ligi'nden gelecek olan rakiple A/B Ligi play-off yani baraj maçı oynama hakkı elde edilecek.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Ancak sonuncular sıralamasında son iki basamakta yer alınması, doğrudan küme düşmeyle sonuçlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Bu felaket senaryosunda Millilerimiz, UEFA Uluslar B Ligi'ne gerileme riskiyle karşı karşıya kalacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

PLAY-OFF HAKKI KAZANMAMIZ DURUMUNDA...

Herhangi bir şekilde play-off aşamasına kalmak bile A Ligi'nde kalmayı kesinlikle garanti etmiyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi’nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

Çift maç eleme usulüyle oynanacak bu zorlu ve kritik play-off eşleşmelerinin de mutlaka kazanılması şart.

#Belçika #Fransa #A Milli Futbol Takımı
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