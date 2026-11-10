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Türkiye-Belçika maçının hakemi Sandro Scharer oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Kritik mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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Türkiye-Belçika maçının hakemi Sandro Scharer oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı.

12 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

A Milli Takım, sahasında oynayacağı kritik mücadelede Belçika karşısında galibiyet hedefliyor.

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