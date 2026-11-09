A Milli Futbol Takımımız ilk çalışmasını yaptı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için ilk çalışmasını yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplandı ve ilk çalışmasını yaptı.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı. İdmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da izledi.

A Milli Takımımız, 10 Kasım Salı günü saat 17.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla UEFA Uluslar Ligi maçlarının hazırlıklarına devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

