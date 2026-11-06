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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da devam ediyor! İşte şifresiz canlı yayınlanacak maçlar

Uluslar Ligi’nde kasım ayı mesaisi için geri sayım başladı… 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya’nın kanallarından ekrana gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Bizim Çocuklar, ATV’de sahne alacak

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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da devam ediyor! İşte şifresiz canlı yayınlanacak maçlar

Futbolda lig heyecan 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak… Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.


12 KASIM 2026 PERŞEMBE

20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A SPOR
22.45 Çekya-İspanya / A HABER
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM 2026 CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM 2026 CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM 2026 PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM 2026 PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM 2026 SALI

22.45 Galler-Portekiz / A HABER
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR

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