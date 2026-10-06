Slovenya, İskoçya deplasmanında kazandı!
UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında Slovenya deplasmanda İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında İskoçya ile Slovenya karşı karşıya geldi. İskoçya'da oynanan maçtan Slovenya 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri; 56. dakikada Matko ve 71'de Sturm kaydetti.
İskoçya'nın tek golünü ise 31'de Christie attı. Maçın ardından Slovenya 7 puanla 2. sırada bulunuyor. İskoçya ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.