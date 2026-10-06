Slovakya deplasmanda Moldova'yı farklı geçti!
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Moldova sahasında Slovakya'yı konuk etti. Bu mücadeleden Slovakya 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada 4. hafta maçında Moldova ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk ekip Slovakya 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Slovakya'nın gollerini; 8. dakikada Stelec, 44'de Suslov, 60'da Hancko ve 75'de Haraslin kaydetti.
Karşılaşmanın ardından Slovakya grubunda 10 puanla lider konumda bulunuyor. Moldova ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.