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Slovakya deplasmanda Moldova'yı farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Moldova sahasında Slovakya'yı konuk etti. Bu mücadeleden Slovakya 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Slovakya deplasmanda Moldova'yı farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada 4. hafta maçında Moldova ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk ekip Slovakya 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Slovakya'nın gollerini; 8. dakikada Stelec, 44'de Suslov, 60'da Hancko ve 75'de Haraslin kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Slovakya grubunda 10 puanla lider konumda bulunuyor. Moldova ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

#Moldova #UEFA Uluslar Ligi #Slovakya
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