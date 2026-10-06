Uluslar Ligi C Grubu'nda Moldova ile Slovakya kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Moldova'nın 4, Slovakya'nın ise 7 puanı bulunuyor. Peki Moldova - Slovakya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

Moldova - Slovakya maçı canlı anlatım linki!

UEFA Uluslar Ligi'nde Moldova ile Slovakya karşı karşıya geliyor. C Grubu'nda üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Moldova, Stadionul Zimbru'da Slovakya'yı ağırlarken gözler özellikle grubun zirvesindeki puan durumuna çevrilecek. Slovakya, karşılaşma öncesinde 7 puanla C Grubu'nun lideri konumunda bulunuyor. Moldova ise topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi takımın son maçında Kazakistan'ı 2-1 mağlup etmesi, gruptaki iddiasını yeniden güçlendirdi. Moldova Futbol Federasyonu da bu galibiyetin ardından takımın 4 puana ulaştığını ve Slovakya'nın 7 puanla lider olduğunu doğruladı.

MOLDOVA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

Moldova - Slovakya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

MOLDOVA - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Moldova - Slovakya karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova - Slovakya maçının Türkiye'deki yayıncısı için şu an doğrulanmış özel bir kanal bilgisi bulunmuyor.

MOLDOVA'NIN HEDEFİ ÜST SIRALARDA KALMAK

Moldova, Kazakistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından 4 puana yükseldi. Nicky Cleșcenco ve Petru Popescu'nun golleriyle kazanılan mücadele, Moldova'nın gruptaki iddiasını canlı tutmasını sağladı.

Ev sahibi ekip için Slovakya karşılaşması oldukça kritik. Moldova, sahasında alacağı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını kapatma fırsatı yakalayacak.

Bununla birlikte takımın savunma performansı da dikkat çekiyor. Verdiğin son maç verilerine göre Moldova'nın gol yemeden tamamladığı karşılaşma sayısının düşük olması, Slovakya karşısında savunma hattının nasıl bir performans göstereceğini önemli hale getiriyor.

SLOVAKYA LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Slovakya ise 7 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Deplasmanda Moldova karşısında alınacak üç puan, liderlik yarışında Slovakya'nın elini daha da güçlendirecek.

Moldova Futbol Federasyonu'nun resmi programına göre C3 Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Moldova, Kazakistan ve Faroe Adaları mücadele ediyor. Slovakya'nın Moldova karşısında alacağı galibiyet, gruptaki üst sıralar açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

MOLDOVA - SLOVAKYA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ