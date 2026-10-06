UEFA Uluslar Ligi C4 Grubu'nda Lüksemburg ile Bulgaristan kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında 3 puan toplayan Lüksemburg, sahasında kazanarak yükselme yarışında yeniden avantaj yakalamak istiyor. Henüz galibiyet alamayan Bulgaristan ise deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele 6 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

Lüksemburg - Bulgaristan maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C4 Grubu'nda mücadele eden Lüksemburg ile Bulgaristan, 4. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Grupta üst sıraları hedefleyen Lüksemburg, sahasında henüz galibiyetle tanışamayan Bulgaristan'ı mağlup ederek yükselme yarışında yeniden avantaj yakalamak istiyor. Ev sahibi ekip geride kalan üç maçta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunurken, Bulgaristan ise 1 puanla son sırada yer alıyor. İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler "Lüksemburg - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Lüksemburg - Bulgaristan maçı ne zaman?" ve "Lüksemburg - Bulgaristan canlı izle" aramalarına yöneldi.

LÜKSEMBURG - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C4 Grubu'nda oynanacak Lüksemburg - Bulgaristan maçı 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Lüksemburg'daki Stade de Luxembourg'un ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg ile Bulgaristan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının Türkiye'de doğrulanmış bir televizyon yayıncısı bulunmuyor.

LÜKSEMBURG YÜKSELME YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Lüksemburg, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden bir üst kademeye çıkma hedefiyle mücadele ediyor. İlk üç karşılaşmada 3 puan toplayan ev sahibi ekip, grubun üst sıralarında yer alan rakipleriyle arasındaki farkı azaltmak için Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak.

Lüksemburg turnuvaya Bulgaristan karşısında aldığı 2-1'lik deplasman galibiyetiyle başladı. Ancak sonraki karşılaşmalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, üst üste aldığı yenilgilerle zirve yarışında önemli puanlar kaybetti. Son olarak Estonya karşısında 1-0 mağlup olan Lüksemburg, kendi sahasında Bulgaristan'ı yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor.

BULGARİSTAN İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Bulgaristan ise C4 Grubu'nda henüz galibiyet elde edemedi. İlk üç maçında yalnızca 1 puan toplayabilen konuk ekip, Lüksemburg deplasmanından üç puanla dönerek gruptaki kaderini değiştirmeyi amaçlıyor.

Bulgaristan açısından karşılaşmanın önemi yalnızca puan tablosuyla sınırlı değil. Lüksemburg karşısında alınacak bir galibiyet, takımın üst sıralara yaklaşmasını sağlayabileceği gibi kötü gidişatın sona ermesi açısından da moral kaynağı olacak.

LÜKSEMBURG-BULGARİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM