İsviçre, UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Murat Yakın’ın ekibi 12 puanla liderliğini sürdürürken Kuzey Makedonya henüz puanla tanışamadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Kuzey Makedonya, Lig B Grup 1 maçında karşı karşıya geldi.



İsviçre'nin Luzern şehrinde bulunan Thermoplan Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Fabian Rieder, 73. dakikada Johan Manzambi ve 81. dakikada Dan Ndoye kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Murat Yakın'ın çalıştıdırdığı İsviçre 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Kuzey Makedonya ise henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Slovenya deplasmanda İskoçya'yı 2-1 mağlup ederek 7 puanla ikinci sıraya yükseldi. İskoçya'nın ise 4 puanı bulanıyor.



Grubun gelecek maçında İsviçre deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. Kuzey Makedonya ise İskoçya'ya konuk olacak.



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