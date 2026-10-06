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İsviçre, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Kuzey Makedonya'yı rahat geçtiler

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi’nde Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Murat Yakın’ın ekibi 12 puanla liderliğini sürdürürken Kuzey Makedonya henüz puanla tanışamadı.

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İsviçre, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Kuzey Makedonya'yı rahat geçtiler

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Kuzey Makedonya, Lig B Grup 1 maçında karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Luzern şehrinde bulunan Thermoplan Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Fabian Rieder, 73. dakikada Johan Manzambi ve 81. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Murat Yakın'ın çalıştıdırdığı İsviçre 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Kuzey Makedonya ise henüz puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Slovenya deplasmanda İskoçya'yı 2-1 mağlup ederek 7 puanla ikinci sıraya yükseldi. İskoçya'nın ise 4 puanı bulanıyor.

Grubun gelecek maçında İsviçre deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. Kuzey Makedonya ise İskoçya'ya konuk olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

İsviçre, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Kuzey Makedonya'yı rahat geçtiler - 1 GOL | İsviçre 1-0 Kuzey Makedonya
İsviçre, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Kuzey Makedonya'yı rahat geçtiler - 2 GOL | İsviçre 2-0 Kuzey Makedonya
İsviçre, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Kuzey Makedonya'yı rahat geçtiler - 3 GOL | İsviçre 3-0 Kuzey Makedonya

İŞTE MÜCADELENİN GENİŞ ÖZETİ

#UEFA Uluslar Ligi #İsviçre #Kuzey Makedonya
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