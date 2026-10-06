İsviçre-Kuzey Makedonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. hafta maçında İsviçre ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İsviçre, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç maçın ardından henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ise deplasmanda kazanarak yarışa ortak olmayı hedefliyor. İsviçre-Kuzey Makedonya maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. hafta maçında İsviçre ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İsviçre, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç maçın ardından henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ise deplasmanda kazanarak yarışa ortak olmayı hedefliyor. İsviçre-Kuzey Makedonya maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI İLK 11'LER
İsviçre: Mvogo Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sierro, Sow; Rieder, Amdouni, Ndoye.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Alioski, Musliu, Zajkov, Stojchevski, Elmas, Elezi, Doriev, Bardhi, Mitrovski, Rastoder.
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre-Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Thermoplan Arena'da oynanıyor.
İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.