CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

İsviçre-Kuzey Makedonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. hafta maçında İsviçre ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İsviçre, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç maçın ardından henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ise deplasmanda kazanarak yarışa ortak olmayı hedefliyor. İsviçre-Kuzey Makedonya maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İsviçre-Kuzey Makedonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. hafta maçında İsviçre ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İsviçre, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç maçın ardından henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ise deplasmanda kazanarak yarışa ortak olmayı hedefliyor. İsviçre-Kuzey Makedonya maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI İLK 11'LER

İsviçre: Mvogo Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sierro, Sow; Rieder, Amdouni, Ndoye.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Alioski, Musliu, Zajkov, Stojchevski, Elmas, Elezi, Doriev, Bardhi, Mitrovski, Rastoder.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre-Kuzey Makedonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Thermoplan Arena'da oynanıyor.

İSVİÇRE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #İsviçre #Kuzey Makedonya
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Hırvatistan-İspanya | CANLI
Sonraki Haber
Hırvatistan-İspanya | CANLI