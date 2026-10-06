İsviçre-Kuzey Makedonya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. hafta maçında İsviçre ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İsviçre, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç maçın ardından henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya ise deplasmanda kazanarak yarışa ortak olmayı hedefliyor. İsviçre-Kuzey Makedonya maçını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.