İskoçya - Slovenya maçı için geri sayım başladı. B1 Grubu'nda üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İskoçya, son maçında aldığı 2-0'lık Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından sahaya çıkacak. İsviçre'ye 2-1 mağlup olan Slovenya ise deplasmanda puan arayacak. İskoçya - Slovenya maçı ne zaman? 6 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin saatini ve yayın bilgisini öğrenin.

İskoçya-Slovenya maçı canlı takip et!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B1 Grubu'nda mücadele eden İskoçya ile Slovenya, 6 Ekim Salı günü kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Hampden Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. İskoçya, son maçında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek moral kazanırken, Slovenya ise İsviçre karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından yeniden çıkış arıyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "İskoçya - Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "İskoçya - Slovenya maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

İSKOÇYA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda oynanacak İskoçya - Slovenya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Glasgow'daki Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İSKOÇYA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya ile Slovenya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İSKOÇYA ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlandığı dönemin ardından son maçında önemli bir galibiyet elde etti. Kuzey Makedonya deplasmanına çıkan İskoçya, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyet, İskoçya açısından özellikle gol yollarındaki uzun süren sessizliğin ardından geldi. Takım, Kuzey Makedonya karşısında bulduğu iki golle hem kötü seriyi sonlandırdı hem de gruptaki iddiasını yeniden güçlendirdi.

İskoçya'nın hedefi, Slovenya karşısında da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almak ve B1 Grubu'ndaki konumunu daha da sağlamlaştırmak.

SLOVENYA YENİDEN AYAĞA KALKMAK İSTİYOR

Slovenya ise İskoçya karşısına İsviçre mağlubiyetinin ardından çıkacak. İsviçre karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan konuk ekip, Hampden Park'ta alacağı puan veya puanlarla yeniden toparlanmak istiyor.

Özellikle grubun üst sıralarında yaşanan mücadele nedeniyle İskoçya deplasmanı Slovenya açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip, güçlü rakibi karşısında savunmada daha dirençli bir görüntü sergilemeyi ve hücumdaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

İSKOÇYA - SLOVENYA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

B1 Grubu'nda İsviçre zirvede yer alırken, İskoçya ve Slovenya üst sıralarda birbirine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Hampden Park'ta oynanacak karşılaşmadan çıkacak sonuç, grubun ikinci sırasındaki yarış açısından da belirleyici olacak.

İskoçya, Kuzey Makedonya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından yakaladığı morali Slovenya karşısında da sürdürmek istiyor. Slovenya ise deplasmanda alacağı galibiyetle rakibinin önüne geçmenin hesaplarını yapıyor.

İSKOÇYA-SLOVENYA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ