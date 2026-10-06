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İngiltere-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada 4. grup maçında İngiltere sahasında Çekya'yı konuk ediyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan Lig A'da oynanan bu maçın heyecanı A Spor'da şifresiz ve canlı bir şekilde seyircilerle buluşuyor. İngiltere-Çekya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İngiltere-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada 4. grup maçında İngiltere sahasında Çekya ile kozlarını paylaşıyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşma Turkuvaz Medya sayesinde seyircilerle şifresiz ve canlı bir şekilde buluşuyor.

İngiltere-Çekya maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Bu maçı haberimizden de canlı olarak izleyebilirisiniz...

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE İNGİLTERE-ÇEKYA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Quansah, Guehi, Hall, Arnold, Anderson, Skelly, Eze, Bellingham, Rogers, Kane.

Çekya: Hornicek, Vitik, Coufal, Hranac, Slama, Kral, Sadilek, Lingr, Sulc, Ambros, Naderi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

İngiltere-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | İngiltere 1-0 Çekya
İngiltere-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 2 GOL | İngiltere 2-0 Çekya

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-Çekya maçı TSİ 21.45'te başladı.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere-Çekya maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #A Spor #İngiltere #Çekya
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