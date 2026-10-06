Hırvatistan-İspanya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İlk üç maçından sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Hırvatistan seyircisi önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İspanya ise, bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.