Hırvatistan-İspanya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İlk üç maçından sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Hırvatistan seyircisi önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İspanya ise, bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İlk üç maçından sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Hırvatistan seyircisi önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İspanya ise, bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
HIRVATİSTAN-İSPANYA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Jakic, Vlasic, Kovacic, Perisic, Matanovic.
İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
İŞTE MAÇIN İLK GOLÜ
HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hırvatistan-İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.