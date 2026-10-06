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Hırvatistan-İspanya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İlk üç maçından sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Hırvatistan seyircisi önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İspanya ise, bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Hırvatistan-İspanya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İlk üç maçından sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan Hırvatistan seyircisi önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3'te 3 yaparak zirvede bulunan İspanya ise, bu maçı da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HIRVATİSTAN-İSPANYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Jakic, Vlasic, Kovacic, Perisic, Matanovic.

İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

İŞTE MAÇIN İLK GOLÜ

Hırvatistan-İspanya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | Hırvatistan 1-0 İspanya

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #Hırvatistan #İspanya
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