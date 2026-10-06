Estonya ile İzlanda puanları paylaştı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Estonya ile İzlanda karşı karşıya geldi. Estonya'da oynanan mücadele 0-0'lık golsüz eşitlikle son buldu.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Estonya ile İzlanda karşı karşıya geldi.

A. Le Coq Arena'da oynanan maçta iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Estonya, 4 maç sonunda 6 puan toplarken İzlanda ise 8 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.