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Bulgaristan deplasmanda güldü! Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg sahasında Bulgaristan'ı konuk etti. Bulgaristan bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

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Bulgaristan deplasmanda güldü! Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Luxembourg Stadyumu'nda oynanan maçta Bulgaristan, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

Bulgaristan'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kristiyan Balov ve 34. dakikada Atanas Iliev kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta puanını 4'e yükseltirken Polonya 3 puanda kaldı.

#Lüksemburg #Bulgaristan #Polonya
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