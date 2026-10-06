Arnavutluk, San Marino'yu 90+3'te yendi!

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçında Arnavutluk sahasında San Marino'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçında Arnavutluk sahasında San Marino ile kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Arnavutluk oldu.

Karşılaşmada Arnavutluk'un gollerini; 11. ve 90+3. dakikalarde Asllani kaydetti. Asllani'nin son golü penaltıdan geldi.

San Marino adına ise sahneye 66'da Lazzari çıktı. Karşılaşmanın ardından Arnavutluk grubunda 9 puanla lider bulunuyor. San Marino ise puanla tanışamadı ve sonuncu sırada yer alıyor.