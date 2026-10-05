Yunus Akgün'den İtalya maçı sonrası açıklama: Ayağa kalkmak bizim elimizde

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Takımımız'da Yunus Akgün maçın ardından konuştu.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. hafta maçında A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimlerden Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Akgün, "Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi. Zor bir durumdayız biliyoruz. Ülkemizi üzdük. Bu beklentiyi de biz yükselttik. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak tekrardan gururlandırmak istiyoruz.." ifadelerini kullandı.