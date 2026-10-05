Romanya-İsveç | CANLI (UEFA Uluslar Ligi 4. hafta)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Romanya, sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan İsveç, puansız Romanya'yı mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Romanya ise zorlu mücadelede ilk puanlarını almayı hedefliyor. Romanya-İsveç karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Romanya ile İsveç kozlarını paylaşıyor. Grupta puanı bulunmayan Romanya, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermek isterken, 7 puanı bulunan İsveç ise deplasmandan galibiyetle dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Romanya gruptaki ilk 3 maçında İsveç'e 2-1, Bosna Hersek'e 4-2 ve Polonya'ya 6-0 mağlup oldu. İsveç ise Romanya'yı 2-1 mağlup ederken Polonya'yı 3-1 yendi ve Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
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ROMANYA-İSVEÇ İLK 11'LER
Romanya: Hindrich, Ratiu, Bancu, Coubiş, İlie, Marin, Dragomir, Stanciu, Olaru, Man, Tanase.
İsveç: Johansson, Beijmo, Gudmundsson, Smith, Lindelöf, Bernhardsson, Nanasi, Karlström, Bergvall, Zeneli, Gyökeres.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
ROMANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Romanya ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Arena Naționala'da oynanıyor.
ROMANYA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.