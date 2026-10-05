Romanya-İsveç | CANLI (UEFA Uluslar Ligi 4. hafta)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Romanya, sahasında İsveç ile karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan İsveç, puansız Romanya'yı mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Romanya ise zorlu mücadelede ilk puanlarını almayı hedefliyor. Romanya-İsveç karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.