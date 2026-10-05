Macaristan, Ukrayna karşısında ikinci yarıda güldü!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Macaristan, Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Ukrayna ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanan maçta Macaristan, Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti.
Macaristan'ın gollerini 52. dakikada M. Toth ve 85. dakikada Csinger kaydederken, Ukrayna'nın golü 84. dakikada Yaremchuk'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ukrayna 4 maç sonunda 4 puanda kalırken, Macaristan ise puanını 7'ye yükseltti.