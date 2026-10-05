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Kuzey İrlanda ile Gürcistan yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Gürcistan 0-0 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Kuzey İrlanda ile Gürcistan yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Windsor Park'ta oynanan maçta iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, Kuzey İrlanda 90. dakikada Isaac Price'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, penaltı vuruşunu kurtardı.

Bu sonuçla birlikte Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

#Kuzey İrlanda #Gürcistan
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