İtalya mağlubiyetinin ardından Vincenzo Montella: Rakip 400 milyon euro değerinde...

A Milli Takım'ın İtalya mağlubiyeti sonrası konuşan Vincenzo Montella, oyuncularını tebrik ederken Uluslar Ligi'nde yaşanan deneyimlerin Avrupa Şampiyonası yolunda önemli olduğunu vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, “Ben çok umutluyum” dedi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Milliler, gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIMIZI TEBRİK EDERİM"

Mücadelenin ardından oyuncularını tebrik eden Montella, İtalya karşısında ortaya koyulan mücadeleye dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler." ifadelerini kullandı.

"BEN ÇOK UMUTLUYUM"

Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara rağmen takımın geleceğinden umutlu olduğunu belirten Montella, Avrupa Şampiyonası'nı ilk hedef olarak gösterdi.

Montella, "Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik." dedi.

"BU DENEYİMLERİ KULLANACAĞIZ"

A Milli Takım'ın ilk kez bu seviyede üst üste dört maç oynadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, yaşananların gelecek adına önemli olduğunu söyledi.

Montella, "Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki." şeklinde konuştu.

"RAKİP 400 MİLYON EURO DEĞERİNDE 3 FUTBOLCU SOKTU"

Takımın eksiklerine rağmen rakiplerle iyi mücadele ettiğini belirten Montella, İtalya'nın kadro derinliğine de dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle." ifadelerini kullandı.