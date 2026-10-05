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Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

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Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.

Stade de France'ta oynanan maçta Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

Belçika'nın golü, 35. dakikada Dodi Lukebakio'dan gelirken Fransa'nın gollerini 77. dakikada Desire Doue, 82. dakikada Rayan Cherki, 88. ve 90+1 dakikada Michael Olise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa 10 puana yükselirken Belçika 6 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'nde gelecek hafta Fransa, İtalya deplasmanına konuk olacak. Belçika ise A Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar - 1 GOL | Fransa 0-1 Belçika
Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar - 2 GOL | Fransa 1-1 Belçika
Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar - 3 GOL | Fransa 2-1 Belçika
Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar - 4 GOL | Fransa 3-1 Belçika
Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar - 5 GOL | Fransa 4-1 Belçika

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