Fransa'dan inanılmaz geri dönüş! Belçika karşısında 5 dakikada öne geçip kazandılar
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.
Stade de France'ta oynanan maçta Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti.
Belçika'nın golü, 35. dakikada Dodi Lukebakio'dan gelirken Fransa'nın gollerini 77. dakikada Desire Doue, 82. dakikada Rayan Cherki, 88. ve 90+1 dakikada Michael Olise kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fransa 10 puana yükselirken Belçika 6 puanda kaldı.
Uluslar Ligi'nde gelecek hafta Fransa, İtalya deplasmanına konuk olacak. Belçika ise A Milli Takımımız ile deplasmanda karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ