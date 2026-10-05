Fransa-Belçika | CANLI (UEFA Uluslar Ligi 4. hafta)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan Fransa, 6 puanla ikinci sırada yer alan Belçika'yı mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Belçika ise zorlu Fransa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fransa-Belçika karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Grupta 7 puanı bulunan Fransa, sahasında kazanarak puanını 10'a yükseltmek isterken, 6 puanı bulunan Belçika ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Fransa, gruptaki ilk 3 maçında Türkiye'yi mağlup edip Belçika'yı da 1-0 yenerken İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Belçika ise Fransa'ya kaybettikten sonra İtalya ve Türkiye karşısında galibiyet almıştı.
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FRANSA-BELÇİKA İLK 11'LER
Fransa: Restes, Kounde, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Kone, Camavinga, Dembele, Barcola, Lepaul.
Belçika: Vandevoordt, Castagne, Seys, Ngoy, Mechele, Raskin, Vanaken, Lavia, Lukebakio, Moreira, Lukaku.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Stade de France'ta oynanıyor.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.