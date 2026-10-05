Fransa-Belçika | CANLI (UEFA Uluslar Ligi 4. hafta)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan Fransa, 6 puanla ikinci sırada yer alan Belçika'yı mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Belçika ise zorlu Fransa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fransa-Belçika karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...