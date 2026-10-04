UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Kosova, sahasında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Avusturya lider durumda bulunurken, 4 puanı bulunan Kosova ikinci sırada yer alıyor. Kosova-Avusturya karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Kosova ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Kosova ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederken, ardından Avusturya'ya 3-1 yenildi ve İsrail ile 0-0 berabere kaldı. Avusturya ise İsrail'i 3-1, Kosova'yı 3-1 mağlup ederken, İrlanda Cumhuriyeti ile 2-2 berabere kaldı. Kosova-Avusturya karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

KOSOVA-AVUSTURYA MAÇINI A SPOR'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KOSOVA-AVUSTURYA İLK 11'LER

Kosova: Saipi, Vojvoda, Krasniqi, Dellova, Raçi, Zabergja, Avdullahu, Gallapeni, Zhegrova, Hodza, Muriç.



Avusturya: A.Schlager, Bacher, Danso, Posch, Laimer, Seiwald, X.Schlager, Prass, Wimmer, Schmid, Gregoritsch.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. hafta mücadelesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşmaya Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-Avusturya karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.