Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan maçta Hollanda, Sırbistan'ı 2-1' mağlup etti.

Hollanda'nın gollerini 31. dakikada Teun Koopmeiners ve 72. dakikada Joshua Zirkzee kayedederken Sırbistan'ın golü 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda, 4 maç sonunda 8 puana yükseldi. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ