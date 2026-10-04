Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Philips Stadion'da oynanan maçta Hollanda, Sırbistan'ı 2-1' mağlup etti.
Hollanda'nın gollerini 31. dakikada Teun Koopmeiners ve 72. dakikada Joshua Zirkzee kayedederken Sırbistan'ın golü 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Hollanda, 4 maç sonunda 8 puana yükseldi. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
İŞTE MAÇIN ÖZETİ