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Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

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Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan maçta Hollanda, Sırbistan'ı 2-1' mağlup etti.

Hollanda'nın gollerini 31. dakikada Teun Koopmeiners ve 72. dakikada Joshua Zirkzee kayedederken Sırbistan'ın golü 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda, 4 maç sonunda 8 puana yükseldi. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler - 1 GOL | Hollanda 1-0 Sırbistan
Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler - 2 GOL | Hollanda 1-1 Sırbistan
Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler - 3 GOL | Hollanda 2-1 Sırbistan
Hollanda 2-1 Sırbistan | MAÇTAN KARELER HOLLANDA 2-1 SIRBİSTAN | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Hollanda zorlandı ama kazandı! Evlerinde Sırbistan'ı geçtiler - 4 Hollanda 2-1 Sırbistan | MAÇ ÖZETİ

#UEFA Uluslar Ligi #A Spor #Hollanda #Sırbistan
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